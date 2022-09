Un Anglais recherché par la justice britannique pour homicide volontaire et détention illégale d’arme à feu a été interpellé récemment par les éléments de la sûreté nationale au port de Tanger-Med, alors qu’il tentait d’accéder de manière illégale au territoire national.

Le mis en cause, qui s’était caché dans une remorque attelée à un camion de transit international routier provenant d’un port espagnol, a présenté des documents d’identité suspects en se faisant passer pour un ressortissant maltais de 33 ans, explique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’opération d’authentification et d’identification menée via les canaux de la coopération internationale en matière de sécurité a révélé que le suspect était en fait un ressortissant anglais âgé de 42 ans et recherché par la justice britannique pour crimes graves en lien avec l’homicide volontaire et la détention et l’usage illégal d’armes à feu, poursuit la même source.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par le Parquet compétent en vue de déterminer les actes criminels qui lui sont reprochés sur le territoire national, alors que la coordination sera entamée avec les autorités compétentes au Royaume-Uni au sujet de la demande de son transfert conformément aux conventions et aux textes juridiques pertinents, conclut-on.