Le tribunal de première instance de Tanger a condamné jeudi 16 décembre l’auteur âgé de 17 ans d’une agression sexuelle sur une jeune fille en robe qui s’est déroulée en septembre dernier.

La scène avait été filmée par les complices de l’agresseur et fait le tour des réseaux sociaux. En septembre dernier, dans les rues du quartier Boukhalef à Tanger, un adolescent de 17 ans a soulevé la robe d’une jeune fille et touché ses fesses.

L’agresseur a été arrêté le 15 septembre dernier pour harcèlement sexuel et outrage public à la pudeur. Le tribunal de première instance de la ville du Détroit a ainsi prononcé sa sentence jeudi 16 décembre: un an de prison ferme pour le principal suspect.

Les trois autres mineurs interpellés et soupçonnés d’avoir filmé et publié la scène sur les réseaux sociaux, et d’avoir proféré des insultes et menaces à l’encontre de la victime, n’ont pas encore été jugés.