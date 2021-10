Afin de répondre à l’importante demande et après avoir évalué la situation épidémiologique, la compagnie aérienne belge relance plusieurs destinations vers le Maroc.

Au total, la compagnie aérienne belge proposera 27 vols hebdomadaires depuis les aéroports de Bruxelles, Charleroi et Anvers, vers neuf différents aéroports marocains, rapporte le média local Sud Info.

Les destinations marocaines sont particulièrement plébiscitées par les touristes belges, notamment durant les mois d’hiver, indique la même source, notant que les demandes concernent principalement Marrakech et Agadir. D’ailleurs des vols vers ces deux destinations seront proposés dès ce vendredi 15 octobre par la compagnie belge.

Lire aussi: Tourisme: le Maroc aspire à se positionner parmi les 20 meilleures destinations mondiales (experts)

La relance de certaines liaisons s’est faite après que TUI Fly ait «évalué la situation sur place en matière de conditions sanitaires et s’assurer qu’on pouvait y passer des vacances agréables», poursuit la même source.

Ainsi, «après un an et demi d’absence, cinq vols partiront d’Anvers chaque semaine, à partir de novembre, trois vers Nador et deux vers Tanger», indique Sud info.

Par ailleurs, la compagnie aérienne proposera à partir du 15 novembre un vol hebdomadaire reliant Bruxelles à Tétouan, en plus d’un vol hebdomadaire reliant Charleroi et Al Hoceima.