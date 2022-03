Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a supervisé, jeudi à Rabat, la mise en service de deux nouveaux laboratoires relevant de l’Institut national d’hygiène (INH), à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose.

Ait Taleb a inauguré un laboratoire de sécurité de niveau 3 dédié au diagnostic de la tuberculose et un centre régional de séquençage génomique agréé par l’Organisation mondiale de la santé. Il s’est également informé du bon fonctionnement des différents laboratoires de l’INH.

Le laboratoire de diagnostic de la tuberculose est le premier du genre à l’échelle nationale, a affirmé le directeur de l’INH, Mohamed Rhajaoui, soulignant qu’il constitue une valeur ajoutée aux laboratoires d’analyse de la tuberculose au Maroc.

L’établissement permettra de diagnostiquer la tuberculose à l’aide de technologies de pointe et de détecter les souches résistantes à la maladie dans des conditions garantissant la protection du personnel et préservant l’environnement, a-t-il assuré dans une déclaration à la presse.

Dans le même contexte, Reda Charrouf, biologiste et chef du département de bactériologie, a indiqué que le nombre d’infections tuberculeuses au Maroc atteint chaque année entre 23.000 et 30.000 nouveaux cas, notant que ce nouveau laboratoire est capable de diagnostiquer des germes hautement dangereux, en particulier certains germes de la tuberculose résistants aux médicaments.

Il a assuré que ce nouveau laboratoire de sécurité de niveau 3 contribuera ainsi à réduire le nombre de cas et à diagnostiquer la maladie en peu de temps.

De son côté, le professeur Hicham Oumzil, chef du service de virologie à l’Institut national d’hygiène, a souligné que le Centre national de la grippe et des virus respiratoires fait partie des laboratoires accrédités par l’Organisation mondiale de la santé, soulignant que l’établissement a été récemment sélectionné en tant que centre de référence pour la réalisation d’analyses de séquençage génomique de la Covid-19 et autres virus liés à la santé publique.

Les résultats réalisés par le laboratoire ont été rendus possibles grâce à l’expérience et à l’expertise qu’il a acquises depuis plus de 16 ans, a-t-il relevé. Le centre médical partagera son expérience en la matière avec plusieurs pays et laboratoires au niveau régional et continental.