Les opérations menées par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour la répression des actes de fraude lors des examens de rattrapage du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2021-2022 ont permis l’arrestation de 565 personnes sur tout le territoire.

La grande majorité des cas de triche relevés ont été enregistrés au niveau de la préfecture de police de Casablanca avec 466 cas, suivie de celles de Fès avec 15 cas, Agadir et Settat avec 12 cas chacune et enfin Taza avec 10 cas, détaille la DGSN dans un communiqué diffusé ce jeudi.

Les mesures de veille informatique, entreprises par les services de police chargés de la lutte contre les crimes relatifs aux nouvelles technologies, ont permis d’identifier 23 personnes ayant créé des comptes sur les réseaux sociaux dans le but de faciliter la fraude.

Six personnes parmi elles ont été interpellées, tandis que les recherches sont toujours en cours pour arrêter les autres suspects dans le cadre des investigations judiciaires menées au niveau national, ajoute la DGSN.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de ces affaires ont permis la saisie d’un ensemble d’appareils électroniques et d’équipements servant à faciliter les opérations de fraude. Il s’agit de 351 téléphones portables et 111 casques d’écoute, ainsi que 21 appareils de connexion à Internet.

Ces opérations sécuritaires intensives s’inscrivent dans le cadre du souci de la DGSN de veiller à l’application des règles juridiques et réglementaires liées à la lutte contre la fraude et de contribuer à mettre en place les conditions adéquates pour le bon déroulement des examens régionaux et nationaux unifiés pour le baccalauréat.