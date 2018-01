Des travaux majeurs effectués sur l'ancien vaisseau amiral de la Marine royale

Depuis octobre dernier, la corvette «Lieutenant Colonel Errahmani» fait l'objet de d'importants travaux dans les ateliers du constructeur naval espagnol Navantia.

L’arsenal de la marine royale se refait une beauté. La corvette «Lieutenant Colonel Errahmani», de classe Découverte, est actuellement dans les ateliers du constructeur naval Navantia, à Carthagène, pour des travaux majeurs de révision et de maintenance, rapporte mercredi Defensa.com. Livré au Maroc en 1983, le «Lieutenant Colonel Errahmani» est le dernier de neuf navires d’escorte construits entre les années 70 et le début des années 90, et dont l’armée espagnole en a acquis 6, tandis que les deux restants ont été acquis par l’Égypte.

Avec une capacité de 1.520 tonnes à pleine charge, la corvette «Lieutenant Colonel Errahmani» a pris part à plusieurs exercices militaires communs avec l’US Navy, la Marine française, l’Armada espagnole et d’autres flottes de l’OTAN, dans l’Atlantique et la Méditerranée. Il a été le vaisseau amiral de la Marine royale depuis son entrée en service, et ce, jusqu’à l’arrivée en des frégates de classe Floréal «Mohammed V» et «Hassan II».

Après des réparations entamées en octobre dernier, la corvette «Lieutenant Colonel Errahmani» a récemment été mise à flot et ancrée, en attendant la finalisation des travaux.