Casabus a annoncé le lancement de sept nouvelles lignes de bus à Casablanca et le réajustement de deux autres.

Sept nouvelles lignes de bus verront le jour à Casablanca, à partir du samedi 5 mars 2022. Elles desserviront les quartiers de Harbili, Sidi Hajaj, Kasbat Lamine, Projet El Hamd, Halhal et Jnane Louz, indique Casabus dans un communiqué diffusé ce vendredi 4 mars.

Parcourant une distance de 11,8 kilomètres, la ligne 13 reliera Kasbat Lamine à Sidi Belyout, alors que la ligne 31, d’une distance de 15,5 kilomètres, connectera Sidi Maârouf à la Place Sraghna. Les lignes 51, 65 et 79 connecteront respectivement, Rahma à la gare routière, Elfadl à Harbili et la Place Sraghna à Sidi Moumen.

Enfin, les lignes 604 et 606 relieront Projet Al Hamd à la Place Sraghna et Sidi Hajaj à Bernoussi. La ligne 44, devenue la ligne 39, et la ligne 309 ont été ajustées « afin d’assurer respectivement la desserte de la gare routière et le quartier Andalous ».

Casabus, opéré par la compagnie espagnole Alsa, disposait d’une flotte de 508 bus à fin décembre 2021, et de 59 lignes à fin février 2022.