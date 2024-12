Le mémorandum a été signé par la ministre déléguée, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le ministre saoudien des Télécommunications et des Technologies de l'information, Abdullah bin Amer Al-Swaha. ©DR

Le Maroc et l’Arabie saoudite ont signé, lundi à Riyad, un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la transition numérique gouvernementale.

Le mémorandum a été signé par la ministre déléguée, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le ministre saoudien des Télécommunications et des Technologies de l’information, Abdullah bin Amer Al-Swaha, en marge du Forum des Nations unies sur la gouvernance d’Internet, qui se tient du 15 au 19 décembre en Arabie Saoudite.

Ce partenariat vise à renforcer la coordination et la coopération entre les deux parties, à travers l’appui de la recherche et de l’innovation, l’adoption des nouvelles technologies dans le domaine du E-gouvernement et le partage des meilleures pratiques, ainsi que la consolidation des capacités spécialisées.

La rencontre entre Seghrouchni et Al-Swaha a été aussi l’occasion d’examiner les moyens du renforcement du partenariat technique entre les deux pays et le développement de l’infrastructure numérique pour une transition numérique durable. La 19e édition du Forum des Nations Unies sur la gouvernance d’Internet connaît la participation des États membres de l’Organisation de coopération numérique (DCO), dont le Maroc.

Plus de 10.000 participants de 160 pays, ainsi qu’un millier d’intervenants internationaux prennent part également au Forum des Nations Unies sur la gouvernance d’Internet.

Quelque 300 sessions et workshops thématiques figurent au programme de cette événement portant notamment sur les tendances et politiques internationales en matière de gouvernance d’Internet.