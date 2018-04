Transavia inaugure jeudi sa nouvelle desserte aérienne reliant Paris à Rabat

La compagnie aérienne française Transavia a inauguré, jeudi, à l'Aéroport de Rabat-Salé sa nouvelle ligne aérienne reliant Paris à Rabat qui sera opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires, mardi, jeudi et samedi.

Le vol inaugural de cette nouvelle desserte a atterri à l'aéroport Rabat-Salé où une cérémonie d'accueil des passagers a été organisée par l'Office national des aéroports (ONDA), l'Office national marocain du tourisme (ONMT), le Conseil régional du tourisme (CRT) de Rabat et les autorités de la ville, en présence notamment de la Directrice Générale de Transavia-France Nathalie Stubler et du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale, Mohamed Sajid.

L'ouverture de cette nouvelle ligne entre le Maroc et la France dénote de la relation particulière, ancienne et économiquement révélatrice liant les deux pays, a indiqué Mme Stubler dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que cette collaboration aérienne fait suite aux nombreuses demandes grandissantes des clients de la compagnie en faveur de l’ouverture de nouvelles dessertes avec le Maroc.

Le Maroc constitue un marché touristique clé, vaste et compétitif pour le développement des activités du réseau aérien Transavia, a relevé Stubler, avant d'ajouter "notre ambition est de poursuivre notre développement au Maroc et consolider notre partenariat signé en septembre 2017 avec l'ONMT, en tant que 2ème compagnie aérienne entre le Maroc et la France avec 18 % de part du marché".

"19 lignes sont desservies au départ du Maroc dans le cadre de notre partenariat signé avec l'ONMT", a souligné la Présidente-Directrice Générale de Transavia-France .

La compagnie prévoit pour 2018 "une augmentation de son offre de 32 % , soit 1,6 million de sièges disponibles au départ du Maroc", a dit Stubler, relevant qu'au cours de l'année 2017, 1,1 M passagers ont fait le voyage via le réseau aérien Transavia, soit une croissance de 40% par rapport à l'année 2016, "confirmant ainsi la volonté de la compagnie d'explorer l'important potentiel touristique dont regorge le Maroc.

Elle a, de même, noté la mise en place en 2018, d'un code-share avec Air France facilitant l'accès aux clients Air France à de nouvelles destinations du réseau Transavia, et qui permettra aux clients marocains d’acheter en Dirhams des vols Transavia avec le code Air France directement sur le site www.airfrance.ma ou via les réseaux d’agences de voyage marocains.

Pour sa part le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale, Mohamed Sajid, a souligné, que Transavia constitue aujourd'hui la deuxième compagnie aérienne au Royaume et s’impose désormais comme un acteur incontournable du tourisme marocain.

"La multiplication des dessertes de compagnies aériennes européennes à destination de Rabat s’aligne sur le plan de développement qui vise à faire de la ville la Capitale Culturelle du Royaume", a affirmé le ministre, exprimant sa satisfaction de cette nouvelle desserte qui permettra de positionner le Maroc en tant que première destination non européenne dans la programmation de la compagnie.

L'ouverture de cette nouvelle liaison aérienne permettra de créer un nouveau dynamisme sur le marché français ayant amplement contribué à l'augmentation du nombre de touristes qui se rendent au Royaume, a relevé M. Sajid, mettant en avant les multiples atouts de la destination Maroc, ainsi que la richesse et la diversité de l'offre touristique nationale.

La nouvelle ligne aérienne reliant Paris à Rabat s'inscrit dans le sillage du plan stratégique de Transavia France, compagnie low cost d’Air France-KLM visant à développer les dessertes aériennes entre la France et les différentes régions du Royaume. Rabat sera ainsi la 8e destination desservie par la compagnie à raison de 3 fréquences hebdomadaires, mardi, jeudi et samedi.

Par ailleurs, les actions menées par l’ONMT sur le marché français ont permis une nette croissance au cours des deux dernières années. Les touristes français occupent une place importante avec 36% d’arrivées, soit 3.7 millions de touristes représentant une hausse de +9% en 2017, et la tendance se poursuit pour les premiers mois de 2018 avec + 20%.