La ville de Marrakech fait son entrée dans le classement 2022 du magazine Time Out en se hissant au rang de 7e meilleure ville (sur 53) à visiter et où vivre dans le monde.

Le magazine spécialisé Time Out a interrogé 20.000 citadins pour établir son classement 2022 des meilleures villes à visiter et où vivre. Si celui de 2021 s’était concentré sur des critères de résilience, de solidarité et de bonne gestion de la pandémie, l’index 2022 mise sur la bonne reprise des activités, « avec une vie nocturne florissante, une cuisine et des boissons incroyables, et une abondance au niveau de l’offre en activités artistiques, culturelles et visites de musées. »

« Nous avons mis en évidence des endroits qui ne sont pas ennuyeux, trop chers ou surestimés, et nous nous sommes assurés que nos meilleurs choix obtiennent également de bons résultats pour des éléments pratiques comme la marche à pieds, de bons transports en commun, la sécurité, ainsi que l’écologie », souligne le site en ligne.

Marrakech, capitale touristique du Maroc, décroche ainsi la 7e place du classement 2022 sur un total de 53 villes. La ville ocre se positionne devant de grandes métropoles européennes ou occidentales comme Berlin (8e), Montréal (9e), Madrid (12e), Melbourne (15e), Londres (17e), New York (20e), Lisbonne (28e) ou encore Paris (32e).

Selon le média, ce qui rend Marrakech « formidable » est « sa créativité et sa foi en l’avenir » qui ont fait sortir la ville de la pandémie « avec un nouveau souffle ».

« Le confinement a créé un espace permettant aux entrepreneurs locaux de se réinventer en ouvrant de nouvelles boutiques sympas. Un nouveau festival international de contes a accueilli les premiers visiteurs post-pandémiques de la ville en février, tandis que de grands acteurs (hôteliers) arborent de nouveaux looks impertinents et des soirées musicales enflammées. Pas étonnant que les visiteurs aient hâte de revenir », lit-on dans la critique qui cite « le plein essor culturel » de la ville ocre à travers notamment les expositions d’art africain moderne du MACAAL et MCC Gallery.

Marrakech obtient également le plus haut score en termes de bonne connaissance du voisinage. 68 % des personnes interrogées ont déclaré que c’était facile de connaître ses voisins et 70 % de se faire de nouveaux amis.

Barcelone, Dubaï et Istanbul n’arrivent respectivement qu’à la 39e, 40e et 50e place. On retrouve encore Rome à la 41e et Los Angeles à la 42e place. En tête du classement cette année, Edimbourg, qui enregistre plus de 500.000 habitants, a séduit par sa beauté (monuments, architecture, paysages pittoresques) (95 % des répondants) et son accessibilité à pieds (93 %).

La capitale écossaise se distingue également par son attractivité gastronomique et culturelle en constante évolution (nouveaux restaurants, festivals…). « C’est une ville pleine de convivialité qui encourage l’expression de soi à travers les communautés via son art, sa culture et sa vie nocturne. C’est toujours accueillant pour tous les groupes », lit-on dans l’article du Time Out. A ce titre, 88 % des habitants ont dit qu’il était facile d’ « exprimer qui on est » dans la ville.

Sur le reste du podium, on mentionne Chicago (élue ville la plus amusante du monde cette année) et Medellín en Colombie (meilleure vie nocturne et meilleure ville pour manger et boire au monde).