L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a dévoilé, jeudi à Rabat, sa nouvelle marque internationale « Maroc, Terre de lumière » qui constitue la pierre angulaire de son action promotionnelle dédiée au tourisme international, aussi bien sur les marchés traditionnels qu’émergents. « Maroc-Terre de lumière » vise à positionner le Maroc parmi les destinations touristiques mondiales les plus convoitées, à renforcer sa notoriété et son attractivité auprès du public international, et à renforcer son image tendance, surtout auprès des nouvelles générations de voyageurs. La marque se décline à travers trois composantes, à savoir une identité visuelle de la marque Maroc, un grand film promotionnel et de nombreuses déclinaisons en affichage. S’exprimant à cette occasion, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, s’est arrêté sur la signification du nouveau logo de la marque. « Marque distinctive et signe de statut, le sceau donne un aspect premium à l’identité et sa forme ovale amène une dimension de richesse, de fertilité et d’abondance qui évoque l’hospitalité », a-t-il expliqué. Par ailleurs, M. El Fakir a relevé que la lumière est la première chose qui frappe quand on découvre le Maroc, indiquant qu’elle impulse 3 choses uniques au Maroc, à sa population et à son expérience, à savoir le mouvement, l’inspiration et la création.

Lire aussi. Le tourisme marocain crée une Task Force pour relancer l’activité Cette marque unique qui vise à positionner la destination Maroc dans la travel 10 bucket list, sera valable partout dans le monde et déclinée selon différents plans d’action, a avancé le DG de l’ONMT. Ont pris part à cette cérémonie, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil et le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami.

Ce qu’il faut en retenir en quatre points:

– 1. Objectif: mettre en valeur la richesse du Maroc, l’énergie qui s’en dégage et la source intarissable d’inspiration qu’il représente.

-2. Cible: les touristes internationaux dont la tranche d’âge s’étale entre 25 et 59 ans avec un intérêt pour l’art, les expériences culturelles, la nature et le patrimoine rural, les plages et les activités de loisirs.

Lire aussi. Tourisme: les navires de croisière de retour au port de Tanger 3. Lancement: prévu le 22 avril, de manière simultanée sur 19 marchés incluant 5 marchés stratégique (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, les États-Unis), le moyen et proche Orient, dont Israël et l’Afrique. 4. Les canaux de communication: – La campagne ayant une vocation multicanale (TV, Digital, Affichage, …), son déploiement implique l’utilisation innovante du Digital Out Of Home (affichage digital urbain), des grands formats, de l’utilisation de la 3D, à l’addition d’une domination de l’affichage rue/gare et de l’habillage des transports, comme par exemple sur les taxis londoniens, les bus français, ou encore les trams italiens). – Des emplacements forts ont été choisi dans le cadre du déploiement de cette campagne avec par exemple l’Opéra à Paris, le Plaza Callao en Madrid, Piccadilly à Londres ou encore Times Square à New York. – Pour la télévision, la campagne sera relayée sur les canaux télévisés classiques marchés stratégiques notamment en France, en Espagne, au Royaume-Uni, Israël et en TV connectés les plus regardés sur des marchés importants comme l’Allemagne et les États-Unis. La création d’une action spéciale 360° maintiendra le niveau de visibilité élevée et l’augmentera sur la durée, produisant un engagement avec la cible.