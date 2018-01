Tourisme: pour le MAE belge, l'Algérie n'est pas aussi ouverte que le Maroc

L'Algérie a un potentiel touristique énorme, mais on ne sent pas une volonté de s'ouvrir autant que le Maroc ou la Tunisie par exemple", a indiqué mercredi Didier Reynders, ministre belge des affaires étrangères qui effectue une visite en Algérie.

L’agence belge de presse Belga qui rapporte les propos du ministre, note que l'économie algérienne souffre de la chute des prix du pétrole et du gaz, qui a poussé le taux de chômage au-delà des 12% et qu’’’en réaction, le pays fait tourner la planche à billets, tout en limitant les importations pour tenter de contenir l'inflation’’.

Le chef de la diplomatie belge indique que "49% du commerce extérieur (de l’Algérie) est lié aux hydrocarbures’’ et que sa ‘’dépendance au pétrole reste majeure".

Pour se diversifier, l'Algérie pourrait faire valoir ses multiples atouts touristiques. Or, d'après le chef de la diplomatie belge, "on ne sent pas une vraie volonté de s'ouvrir, alors que le pays est fabuleux", ajoute Belga.