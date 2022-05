Après la campagne « Maroc, Terre de Lumière », l’office lance une tournée sur trois marchés stratégiques pour la destination touristique Maroc.

Au lendemain du lancement de la campagne internationale « Terre de Lumière », qui se déploie actuellement sur une vingtaine de pays, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) organise une tournée baptisée « Light Tour » dans trois villes stratégiques: Paris, Londres et New-York.

Le directeur de l’ONMT, Adel El Fakir, accompagné d’une délégation de professionnels du tourisme marocain, se rendront dans ces capitales afin de rencontrer les prescripteurs de voyages, les tour-opérateurs, les responsables de compagnies aériennes et des leaders d’opinion de chaque pays, indique l’office dans un communiqué diffusé lundi.

« Nous continuons notre travail de promotion et de commercialisation de la destination Maroc. Au lendemain de la campagne internationale, Il était important pour nous de garder la pression au maximum auprès des prescripteurs internationaux et aussi de faire participer pleinement les professionnels marocains dans cette opération de promotion de la destination qui est d’abord et avant tout la leur », a expliqué Adel El Fakir.

Le coup d’envoi de la tournée sera donné le 17 mai à Paris. Les équipes de l’ONMT et les professionnels du tourisme marocain rencontreront des décideurs français.

Le lendemain, une rencontre similaire aura lieu à Londres avec des décideurs anglais. Enfin, le « Light Tour » s’achèvera le 19 mai, à New York