Tourisme: les quatre régions préférées des Marocains

« Quelle région vous fait le plus rêver ? », c’est la question que la CNT et Tourisma Post ont posé aux sondés qui ont été invités à choisir leurs régions préférées parmi les 12 régions du royaume.

Les régions « Dakhla Oued Eddahab », « Tanger-Tétouan-El Houceima », « Marrakech-Safi » et « Agadir-Souss Massa » sont celles qui font le plus rêver les Marocains, selon les résultats du grand sondage mené, du 15 mai au 15 juin 2020, par « Tourisma Post » et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), indiquent les promoteurs de cette initiative dans un communiqué conjoint.

« C’est un résultat sans surprise pour une saison estivale, dans la mesure où, durant ces longs mois de confinement, les internautes ont rêvé d’évasions, de grands espaces et de grand large », souligne Fouzi Zemrani, Vice-Président Général de la CNT cité par le communiqué.

Ce sondage, qui a enregistré plusieurs milliers de votes, est le quatrième organisé par Tourisma Post et la CNT. Au fil des ans, ce prix est devenu un véritable levier de promotion des régions pour le tourisme interne.

La même source relève que quatre affiches, chacune pour l’une des régions retenues lors de cette édition, ont été élaborées par le designer Hicham Lahlou et seront mises à la disposition de ces régions afin qu’elles puissent les utiliser comme outil de promotion de leur destination.