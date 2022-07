La compagnie d’assurance britannique SportsCover Direct vient de rendre public son classement mondial 2022 qui désigne les meilleurs pays pour voyager en solo. Le Maroc détient le score global le plus élevé au monde pour les voyageurs en solo, bien qu’il ne figure pas parmi les meilleurs pays pour les femmes voyageant seules.

Avec un score de 29,1/30, le Maroc se classe au premier rang en étant une destination favorable pour les voyageurs en solo. L’indice a pris en considération «le nombre de visites en solo, le % d’hôtels 5 étoiles et le % d’activités 5 étoiles sur TripAdvisor», relate le rapport de SportsCover Direct. En effet, le royaume a enregistré dans l’indice un pourcentage relativement élevé d’hôtels 5 étoiles (42,09%) et le pourcentage le plus élevé au monde d’activités 5 étoiles (52,53%). Un constat qui le qualifie d’être une destination favorable pour les voyageurs en solo.

La Grèce est quant à elle, le deuxième meilleur endroit à visiter pour les voyageurs en solo avec un score de 28,95/30 points. «Les touristes peuvent naviguer vers certaines des îles grecques les plus idylliques de Mykonos à Santorin tout en sirotant des cocktails et en se régalant de délices grecs», indique le rapport.

En ce sens, le Maroc a le quatrième plus grand nombre de tournées en solo au monde, estimé à 993. Seules l’Egypte avec 1.040 tournées, l’Italie avec 1.125 tournées et l’Inde avec 3.047 tournées ont devancé le pays sur cette métrique particulière. «L’Inde propose le plus de circuits en solo pour les voyageurs. Le plus populaire, selon TourRadar, est une visite du Taj Mahal et de la faune avec un séjour royal dans des châteaux», souligne notre source.

La Grèce, l’Inde, les États-Unis et l’Afrique du Sud ont suivi le Maroc dans le classement mondial. L’Italie est arrivée 6e du classement mondial avec un score global de 27,7 sur 30 malgré le pourcentage le plus élevé d’hôtels 5 étoiles à 69,18 % et le deuxième plus grand nombre de visites en solo estimées à 1 125.

Meilleurs pays pour les femmes voyageant seules

Mais le Maroc ne figure pas dans le top 10 des meilleurs pays pour les femmes voyageant seules. L’Espagne elle, est en tête du classement mondial dans cette catégorie avec un score de sécurité de 212,04 et un score global de 47,4/50. « Le pays est le plus sûr pour les femmes et compte également un grand nombre de tournées en solo, y compris un voyage de neuf jours qui commence à Madrid et se termine à Barcelone », rapporte ledit document.

Avec un score global de 46,65/50, l’Irlande est le deuxième meilleur pays avec pour les femmes voyageant seules, suivie de l’Autriche, du Portugal en 4e position, de la Croatie en cinquième position et de la Suisse en 6e position. La Norvège et la France se sont retrouvées aux deux dernières places du top 10.

Pour savoir quels pays sont les meilleurs pour les voyages en solo des femmes, SportsCover Direct a classé les 50 pays les mieux notés au monde en termes de sécurité des femmes, le nombre circuits en solo, le pourcentage d’hôtels 5 étoiles ainsi que le nombre d’activités qui ont été évaluées 5 étoiles sur TripAdvisor.