Le prestigieux magazine Forbes a dévoilé ce lundi son classement des meilleures destinations « bien être » à visiter en 2025. Sans surprises, le Maroc y occupe une place de choix.

La publication Forbes a dévoilé son nouvel itinéraire des meilleures destinations « bien être » à travers le monde. Il s’agit d’un type de voyages qui offre l’opportunité de prendre soin de sa santé physique et mentale ainsi que de la communauté qui accueille et de son environnement.

“Le Global Wellness Institute prévoit que le secteur atteindra 1,3 billion de dollars en 2025. Au-delà du massage classique dans un spa et de la salle de sport obligatoire, les voyageurs exigeants recherchent désormais des expériences sur mesure qui favorisent le bien-être global”, précise Forbes. Il s’agit de nouveaux concepts d’hôtellerie qui ne cesse de se multiplier partout dans le monde.

Certaines destinations marocaines s’y sont mises aussi. Forbes cite le Royal Mansour de Marrakech avec son « ultime plaisir au Hammam ». Cet hôtel qui ouvre un monde “d’opulence, d’histoire, de mysticisme et d’anciennes pratiques de bien-être”. Situé non loin de la mythique place de Jemaa El Fna et incarnant l’art de vivre marocain, il s’agit en réalité d’une médina au cœur de la médina, écrit la publication.

« Au lieu des suites et des couloirs typiques d’un hôtel, les visiteurs sont invités à se prélasser dans des riads de luxe et à explorer des ruelles sinueuses. Nous sommes le seul établissement hôtelier à proposer ce concept unique. Les initiés du luxe ont appris à connaître le Royal Mansour comme le “meilleur hôtel de Marrakech”, a déclaré l’équipe de l’établissement au magazine.

S’étendant sur une superficie de 5 hectares, ce joyau de l’architecture marocaine est entouré des murs de la ville impériale. En plus de ces différents jardins luxuriants, l’établissement propose à ses clients pas moins de 53 riads dont chacun s’étend sur 3 étages. Ces derniers comportent également des piscines et terrasses privatives au grand bonheur des clients: « Il est également possible de réserver le Grand Riad, un palais de quatre chambres à coucher très prisé des célébrités. Il dispose de son propre jardin, d’un hammam, d’un ascenseur et d’une salle de fitness« .

Forbes met aussi la lumière sur la splendeur ainsi que la magie du SPA Royal Mansour: « Cet espace entièrement blanc de 2.500 mètres carrés ressemble à de la fine dentelle blanche avec ses panneaux découpés et ses incrustations de marbre. Le son apaisant de l’eau des fontaines, accompagné des arômes parfumés des huiles essentielles, apaise immédiatement les sens une fois à l’intérieur du spa. Le Hammam est un véritable traitement signature qui incarne l’essence même du bien-être marocain. Il se compose d’une vapeur, de rituels de beauté, d’une exfoliation, d’un enveloppement corporel et de brumes d’eau florales ».

Pour ses clients, le SPA Royal Mansour offre de nombreux types de soins signatures au hammam. Certains sont pensés pour dynamiser le corps, à l’image du “Step into The Atlas”, tandis que d’autres boostent l’éclat, le Step into Taliouine ou encore pour apaiser les sens à l’instar du Step into Kelaât M’Gouna. Pour ce faire, les produits de marocMaroc, « une marque de soins et de spa de luxe qui s’inspire des traditions de beauté marocaines, s’est également associée au spa pour créer une collection de soins hammam pour la désintoxication et la relaxation. Le Spa Royal Mansour Marrakech a retracé l’histoire du thermalisme et découvert les secrets de beauté des femmes marocaines porteuses des traditions de cet art millénaire« , conclut Forbes.