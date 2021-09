Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tétouan ont procédé, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation de quatre individus, âgés entre 28 et 49 ans, pour leur implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire avec vol et dissimulation de traces de crime.

Les services de la police judiciaire de Tétouan ont reçu, le 16 septembre, un avis de recherche au profit de la famille du principal suspect, dans lequel ce dernier a prétendu que son père, âgé de 62 ans et opérant dans le change de devises dans la même ville, a disparu dans des circonstances mystérieuses, indique la Direction générale de la Sûreté nationale dans un communiqué.

Les recherches et investigations intensives menées par les services de la police judiciaire ont révélé que le suspect principal et ses acolytes, tous des agents de sécurité dans une résidence à Martil, ont agressé et assassiné la victime à l’aide d’une arme blanche, avant d’enterrer sa dépouille dans le jardin d’une villa jouxtant la sienne, et de s’emparer d’importante sommes d’argent en monnaie locale et en devise.

Les recherches effectuées par les limiers de la police judiciaire ont permis d’identifier le lieu d’enterrement de la dépouille, de l’exhumer et de la soumettre pour autopsie, en plus de saisir une grande partie de l’argent obtenu à travers ce forfait.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier d’éventuels suspects.