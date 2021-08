Les laboratoires d’analyses médicales témoignent d’une pénurie de kits d’extraction et de réactifs d’amplification, matériels nécessaires au dépistage du covid-19 par tests PCR.

Alors que le Maroc enregistre quotidiennement plusieurs milliers de cas positifs au covid-19, certains fournisseurs ne parviennent pas à répondre à la demande grandissante des laboratoires et des produits nécessaires au dépistage par tests PCR viennent à manquer. Il s’agit de certaines marques de kits d’extraction et des réactifs d’amplification, explique Dr. Ayoub Boughaidi, directeur du laboratoire d’analyses médicales Riad Tétouan à Tanger.

« Après le prélèvement, on doit réaliser une extraction du virus et cette étape nécessite un kit d’extraction (réactif) et une machine correspondante appelée extracteur. Un test PCR ne peut pas être réalisé sans passer par cette étape », détaille le biologiste qui souligne que « certains laboratoires ont du acheter de nouveaux extracteurs dont les kits correspondants sont disponibles afin d’assurer la continuité de leur activité ».

Selon le médecin, cette pénurie s’explique par « l’augmentation de la demande et l’ouverture de plusieurs laboratoires covid à travers tout le royaume ». « Les fournisseurs qui importent ces kits n’étaient pas en mesure de couvrir les besoins de tout les laboratoires », analyse-t-il, notant également « une pénurie des kits de prélèvement chez certains fournisseurs ».

Avec un bilan quotidien avoisinant régulièrement les 10.000 cas ces derniers jours, le rythme de dépistage est intense. Au mois d’août, à la date du 22, le Maroc a déjà réalisé 816.654 tests PCR contre 662.649 au mois de juillet.