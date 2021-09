Les éléments du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont arrêté quatre individus présumés membres de la cellule terroriste démantelée à Errachidia le 14 septembre dernier.

Les arrestations ont eu lieu les 16, 20 et 22 septembre, et s’inscrivent dans le cadre des recherches et enquêtes en cours dans cette affaire sous la supervision du ministère public chargé des affaires de terrorisme.

Lors de la première opération, l’émir présumé de la cellule terroriste, ainsi que deux autres membres, âgés respectivement de 37, 27 et 21 ans, avaient été arrêté lors de la première opération.

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects et dans le local commercial de l’un d’entre eux ont permis de saisir du matériel informatique, des cartes mémoires, des téléphones portables et des vêtements paramilitaires, poursuit le communiqué.

Des manuscrits faisant l’apologie des opérations terroristes et des affiches évoquant ‘’Khorassan’’ comme nouvelle base de combats, ont également été retrouvés sur les lieux.