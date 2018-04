Terrorisme: la Bulgarie donne son aval à l’extradition de Naufal Zahri vers le Maroc

Le tribunal du district de Haskovo, situé dans le sud de la Bulgarie, a donné son aval pour l’extradition de Naufal Zahri, accusé d’être un «un membre loyal du groupe Etat islamique».

La justice bulgare a donné une suite favorable à la demande d’extradition d’un ressortissant marocain formulé parle Maroc. Le tribunal de Haskovo, dans le sud de la Bulgarie, a affirmé cela dans une décision rendue hier, jeudi 5 avril. Il sera poursuivi au Maroc pour des actes liés au terrorisme et pour collusion avec les terroristes de Daech. La décision du tribunal est irrévocable vu qu’elle ne peut être attaquée en appel.

Le mis en cause était recherché par Interpol pour «constitution d’un groupe avec l’intention de commettre des actes terroristes, usage et possession illégale d’armes à feu contre la sécurité nationale et l’ordre public au Maroc, entraînement, collecte de fonds et recrutement d’individus pour rejoindre l’organisation terroriste Daech».

Naufal Rashid Zahri, 35 ans, avait été arrêté le 13 janvier 2018 dernier avec un faux passeport syrien tentant de traverser illégalement la frontière bulgaro-turque, en compagnie d’un groupe de migrants.