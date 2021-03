Voici l’essentiel des statistiques sur l’évolution du secteur des télécommunications au Maroc à fin décembre 2020, rendues publiques par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

– Le parc des abonnés Internet (fixe et mobile) s’est accru de plus de 17% à 29,80 millions au terme de l’année 2020, portant ainsi le taux de pénétration à 83%.

– L’Internet mobile a enregistré une hausse de plus de 17%, totalisant plus de 27,74 millions d’abonnés, durant l’année écoulée, alors que le parc Internet mobile 4G s’est accru de plus de 30% (+4,77 millions) pour atteindre près de 20,5 millions.

– Le taux de pénétration mobile a atteint 137,5% et le parc postpayé mobile a enregistré une croissance annuelle de 16,32%, s’établissant ainsi à 5,48 millions d’abonnés au lieu de 4,71 millions à fin 2019.

– Le parc FTTH (fibre optique) a enregistré, quant à lui, un taux de croissance de près de 80% sur une année en dépassant 218.000 abonnés.

-Le trafic Data dans le segment du mobile a augmenté de 155% durant l’année 2020 et le fixe a augmenté de 56% par rapport à 2019 et s’est accompagné par une hausse de 27,26% (par rapport à fin 2019) de la bande passante Internet internationale, qui a atteint 2 507 GB à fin 2020.

-Le trafic voix sortant du mobile s’est établi quant à lui, à 55,68 milliards de minutes et a enregistré une baisse annuelle de 1,17%, alors que le nombre de minutes mobiles consommées par client par mois a atteint 99 minutes en moyenne, contre 103 minutes une année auparavant.

-En ce qui concerne le parc des adresses IP, le Maroc détient, à fin décembre 2020, 11% des plages d’adresses IPv4 allouées au niveau de l’Afrique et l’Océan Indien et est le 3ème principal utilisateur des adresses IPv4 en Afrique, totalisant 12,26 millions d’adresses IPv4.

– La portabilité des numéros a enregistré une croissance de 23,59% pour les numéros mobiles portés (794 560) et 20,48% pour les numéros fixes (38 443).