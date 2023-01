Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a de nouveau défendu la position d’Alger « qui ne lâchera pas la cause sahraouie », affirmant que c’est « une question de principe ».

Dans son discours prononcé à l’ouverture de la rencontre gouvernement-walis, au Palais des nations d’Alger ce jeudi 19 janvier, le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué le dossier du Sahara.

« Nous ne lâcherons pas la cause sahraouie, quel qu’en soit le prix (…) pour nous c’est une question de principe. Nous allons lutter de toutes nos forces pour ces causes, la cause sahraouie, la cause palestinienne et toutes les causes justes dans le monde. Telle est la politique de notre pays », a-t-il notamment déclaré.

Lire aussi: Sahara: l’UE valorise beaucoup les efforts «sérieux et crédibles» du Maroc

Sans citer le Maroc, le président algérien a confié que c’est à cause de ce dossier que « nous sommes devenus des ennemis », rapporte TSA.

Se cachant derrière ces discours pacifistes, l’Algérie arme pourtant les milices du Polisario. Et bien qu’en étant impliqué directement dans ce conflit, le régime algérien refuse de prendre part aux tables rondes. Un format soutenu par le Conseil de sécurité de l’ONU et par le Maroc, mais jugé « contreproductif » par Alger.