Ils sont soupçonnés d’avoir détourné un bateau de pêche avec ses deux occupants à Tanger pour les emmener à Tarifa. Récit.

Quatre Marocains ont été arrêtés à Tarifa, dans le sud de l’Espagne, après le détournement d’un bateau de pêche avec ses deux occupants à Tanger, rapporte ce mercredi 15 juin le journal ABC Andalucia, citant la police nationale espagnole.

Les faits remontent au 4 mai dernier. Ce jour-là, des agents de l’Unité de lutte contre l’immigration irrégulière (UCRIF) de la police espagnole à Algésiras ont aperçu deux personnes d’origine marocaine qui venaient d’arriver sur la côte de Tarifa. Il s’agissait du capitaine du bateau de pêche et de son assistant.

Ces derniers ont raconté qu’ils avaient été emmenées de force en Espagne, sous peine d’être jetées par-dessus bord du bateau de pêche qui les transportait. Ils ont aussi expliqué aux agents de la police qu’ils étaient en train de se préparer depuis le port de Tanger pour aller pêcher dans le Détroit comme ils le font habituellement. Pour ce faire, ils ont été aidés par quatre autres présumés pêcheurs.

Quelques heures plus tard, alors qu’ils pêchaient et profitant d’un moment d’inattention du capitaine du bateau, les quatre prétendus pêcheurs ont sorti des armes blanches qu’ils avaient dissimulées et ont menacé le patron et son assistant en prenant le contrôle du bateau.

Le capitaine a été menotté et son assistant a été enfermé dans la cale.

Finalement, ils ont fait échouer le bateau dans une zone rocheuse de la côte près de Punta Paloma, à Tarifa, et ont laissé les victimes abandonnées à leur sort, souligne la même source.

Une enquête a été ouverte et a permis aux agents de la police nationale d’Algésiras d’arrêter ces quatre personnes.