Selon le Sanctuaire des animaux de Tanger (Animal sanctuary, SFT), une association de protection des animaux, plusieurs des chiens – pourtant stérilisés et vaccinés par son équipe – ont été empoisonnés.

« En raison de la visite de la FIFA, le Wali de Tanger a donné l’ordre de tuer tous les chiens errants et le tueur de chiens m’a contacté pour me dire que tous les chiens marqués devaient être récupérés », alerte l’association dans un post publié mardi sur ses réseaux sociaux.

« Je demande à tous ceux à Tanger capables d’aider à transporter des chiens jusqu’à la propriété que nous avons dû louer à cause du Wali, qui était autrefois le mini-sanctuaire, de nous aider s’il vous plaît. Le mini-sanctuaire est attaché au sanctuaire. Merci à la communauté de Tanger d’aider car trois chiens marqués ont déjà été tués », poursuit SFT.

« S’il vous plaît, nous devons récupérer tous les chiens de Gandory, Malabata, Playa, Corniche, Kasbah, Merkala.

C’est dévastateur. Nous travaillons si dur pour éduquer la communauté, protéger tout le monde contre la maladie. (…) La loi stipule qu’il est illégal d’empoisonner ou de tirer sur des chiens. Sa Majesté en a donné l’ordre. On dirait que les autorités locales ne s’en soucient pas », s’insurge encore l’association.

L’alerte donnée par SFT a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. « C’est tellement cruel et injuste. J’aimerais être là pour aider », a commenté le mannequin britannique Emily Miller (2 millions de followers). « C’est absolument horrible. Je n’ai pas de mots », regrette une internaute.

This is for you @FIFAcom @FIFAWorldCup now in Tangier Morocco in readiness for your visit. These dogs are tagged & vaccinated against rabies, they pose no threat. As you can see they are friendly @MOROCCOinUK this is the shame of our country. It is barbaric pic.twitter.com/d0EvbPo7Gn

— Nadz 🐾🇲🇦🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@NaD_jilali) January 26, 2023