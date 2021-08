Les autorités tangéroises ont arrêté la semaine dernière le gérant d’un café qui avait transformé son établissement en casino clandestin. Des clients en flagrant délit de pratique de jeux de hasard non autorisés et de violation de l’état d’urgence sanitaire ont également été arrêtés.

La semaine dernière, la police du 4e arrondissement de Tanger a découvert un café transformé en casino clandestin. Le gérant de l’établissement avait aménagé des salles de jeux de hasard sans autorisation, et s’était doté d’appareils de jeu et d’équipements de contrebande non déclarés à la direction de la douane, informe Assabah dans son édition du 25 août.

Après vérification de l’information, les autorités ont été autorisées par le parquet général à inspecter le café. Le gérant ainsi que des clients en flagrant délit de pratique de jeux de hasard non autorisés et de violation de l’état d’urgence sanitaire ont été interpellés et arrêtés. Tandis que le gérant a été placé en garde à vue, les clients ont été libérés sous peine d’être poursuivis pour violation de l’état d’urgence.

Le mis en cause a été déféré devant le procureur du roi qui a lancé une poursuite contre lui pour la gestion d’un casino clandestin et l’importation d’appareils non déclarés. Par la suite, il a été placé en détention provisoire à la prison de «Sat village» de Tanger dans l’attente de son procès.

Lors des perquisitions, sous la supervision du procureur du roi près du tribunal de première instance, cinq appareils de jeu de hasard et d’importantes sommes d’argent en monnaie nationale et devises ont été saisis.