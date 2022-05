Le suspect aurait dérobé pas moins de 380.000 dirhams d’un bureau de change, situé au quartier Agdal de la capitale.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger en coordination avec ceux de Rabat, sur des informations des services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), sont parvenus, ce mardi 31 mai 2022, à interpeller un suspect âgé de 37 ans, impliqué dans un vol perpétré dans un bureau de change, annonce un communiqué de la DGSN.

Il s’agit du résultat d’une enquête lancée le 28 mai par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) afin d’élucider une affaire de braquage d’un bureau de change, situé au quartier Agdal de la capitale.

Un individu aurait cassé les vitres de l’agence afin de s’y introduire pour dérober pas moins de 380.000 dirhams. Les investigations ainsi que les analyses techniques ont permis de remonter jusqu’au frère du directeur du bureau de change, désigné comme principal suspect.

L’arrestation du malfrat à Tanger a également permis de saisir le reste du butin de ce crime, des sommes d’argent en monnaie nationale et en devise.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) relevant de la DGST en vue d’élucider les circonstances et le mobile de cet acte criminel. Il s’agira aussi de déterminer si le suspect a eu l’aide ou non d’éventuels complices.