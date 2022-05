La police de Tanger-Med a déjoué, mardi 24 mai, une opération de trafic de résine de cannabis. Plus d’une tonne de drogue a été saisie sur place.

Les éléments de la police opérant au niveau du port de Tanger-Med, en coordination avec les services de la douane marocaine, ont réussi, mardi 24 mai, à déjouer une opération de trafic de drogue.

Des cargaisons de hachisch estimées à une tonne et 196 kilogrammes, ont été saisies à bord de deux remorques de camions de fret, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué parvenu mercredi à H24info.

La drogue a pu être saisie grâce au contrôle et l’examen automatisés des véhicules transitant par le port, effectué par les agents de la Sûreté nationale et de la douane. Une première saisie de 540 kilogrammes de haschisch a été faite à bord du premier camion et 656 kilogrammes à bord du second. Le tout était dissimulé à l’intérieur de cavités aménagées à cette fi, dans des remorques chargées de produits agricoles.

Les deux camions devaient se rendre dans des ports étrangers, souligne la même source.

Cette opération a également permis l’arrestation des deux chauffeurs, deux Marocains âgés de 47 et 31 ans. Ils ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la brigade de la police judiciaire au Port de Tanger-Med, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les ramifications locales et internationales de cette activité criminelle aux niveaux national et international.