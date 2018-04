Tanger Med: mise en échec d'une importante tentative de trafic d'ecstasy vers le Maroc

Les éléments de la Sûreté nationale du port Tanger-Med ont réussi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec une opération de trafic de grandes quantités de drogues (comprimés d'ecstasy) vers le Maroc.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que l'enquête approfondie menée au sujet de cette affaire a permis la saisie de près de 200.000 comprimés d'ecstasy qui étaient minutieusement enfouis dans les pneus et les sièges arrières d'un véhicule 4x4 au bord duquel se trouvaient deux personnes, un homme de 40 ans et une femme de 30 ans. Les recherches et investigations se poursuivent en vue d'appréhender d'éventuels complices dans cette affaire qui pourrait avoir des ramifications à l'international, notamment en Europe, selon la même source.

Cette importante opération s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de sûreté pour lutter contre le trafic de drogues et de psychotropes, en particulier les comprimés hallucinogènes, conclut la DGSN.