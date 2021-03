Les éléments de la brigade de la police judiciaire au port Tanger Med ont procédé samedi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation de 18 personnes, dont une femme, pour leur implication présumée dans une tentative de trafic international drogue.

Les mis en cause, âgés entre 30 et 50 ans, ont été interpellés au niveau du terminal passagers du port Tanger Med au moment où ils s’apprêtaient à quitter le territoire national dans le cadre d’un voyage destiné aux Marocains résidant à l’étranger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que ces individus ont été soupçonnés de trafic d’une importante quantité de drogue en avalant des capsules de chira transportées dans leurs estomacs.

Le contrôle au scanner a révélé la présence de plusieurs capsules de drogue dans l’estomac des prévenus, ajoute la même source, notant que les perquisitions menées ont permis également la saisie de quatre véhicules immatriculés à l’étranger qui auraient été utilisés dans le transport des trafiquants de drogue.

Les mis en cause ont été placés sous surveillance médicale pour l’extraction des capsules de drogue, dans l’attente de les soumettre aux procédures de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et ses ramifications sur les plans national et international, conclut le communiqué.