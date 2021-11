Les éléments de la sûreté nationale au port Tanger Med ont mis en échec, vendredi 6 novembre 2021, une opération de trafic international de drogue et de psychotropes et saisi 7903 comprimés de ce type, destinés au Maroc via l’un des ports espagnols.

La personne impliquée dans cette affaire, un chauffeur de 28 ans de nationalité marocaine, a été interpellée immédiatement après son arrivée à bord d’un bateau de croisière en provenance d’Algésiras en Espagne, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les opérations de fouilles menées ont permis de découvrir ces cargaisons de psychotropes à l’intérieur de la cabine d’un camion de transport de marchandises.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les ramifications locales et internationales de cette activité criminelle et interpeler toutes les personnes impliquées.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses menés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogues et plus particulièrement des psychotropes.