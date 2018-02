Tanger: lever de rideau sur le 1er Festival des cultures maghrébines

Le rideau a été levé, samedi soir à Tanger, sur la 1ère édition du Festival des cultures maghrébines organisée par l'Association fils et filles de Ziryab de la musique andalouse et spirituelle, sous le thème "Des andalousies et des patrimoines maghrébins".

Intervenant à cette occasion, le directeur du festival, Ben Allal Mohammed Awami, a indiqué que cette manifestation culturelle vise à créer un rapprochement et une coopération entre les pays du Maghreb, en vue de contribuer à la consolidation de l'esprit de l'unité maghrébine et du bon voisinage ainsi qu'à la dynamisation du paysage culturel dans la région. Le Festival ambitionne également de promouvoir la rayonnement culturel et touristique de Tanger, de mettre en avant les cultures des pays du Maghreb et de créer un pont de communication entre les pays maghrébins par le biais de l'art, ainsi que de former des orchestres arabo-andalous communs pour exprimer l’unité maghrébine, de préserver le patrimoine maghrébin à travers ses différents affluents et d'accompagner les grands projets de Tanger-Métropole sur le plan culturel, a-t-il ajouté.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation a été ponctuée par l’organisation d’une exposition collective qui donne à voir une quarantaine de manuscrits rares rassemblés par le chercheur Younes Cheikh, ainsi qu’une trentaine de tableaux créés par des artistes peintres maghrébins comme Mohamed Bouchti et Karima Amraoui.

Elle a été également marquée par l'organisation d'un défilé de mode de l'habillement marocain, algérien et mauritanien, ainsi que des concerts musicaux animés par le groupe marocain des fils et filles de Ziryab, la troupe algérienne Nassim sabah et la troupe Zomour du patrimoine mauritanien. Les recommandations ayant sanctionné les travaux d'une conférence intellectuelle placée sous le thème "le renforcement de la cohésion et la relation de beauté entre les générations maghrébines" ont de même été présentées à cette occasion, appelant à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel maghrébin et à renforcer la coopération entre les institutions chargées de la sauvegarde des documents et des manuscrits des pays de l'union maghrébine.

Les conférenciers ont également plaidé pour l'intégration de la matière de l'éducation musicale dans l'ensemble des cycles de l'enseignement public et privé, afin de lutter graduellement contre l'analphabétisme musical qui règne dans les sociétés maghrébines, ainsi que pour l'encouragement des élèves à l'innovation et à la valorisation du patrimoine andalou et des monuments historiques.

Ils ont de même mis l'accent sur l'importance de mettre en place des législations unifiées qui seront de nature à faciliter l'échange culturel entre les pays, les peuples et les institutions de l'union maghrébine, ainsi que de rassembler tous les genres musicaux dont regorge la région maghrébine et de les documenter par l'image et l'écriture.