Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont procédé, mercredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation de cinq individus, âgés entre 29 et 37 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.

Les mis en cause ont été interpellés lors d’une opération sécuritaire menée au niveau du quartier « Mesnana » à Tanger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que la fouille a permis la saisie de 3.161 comprimés psychotropes dont 2.366 de type « Rivotril » et 795 de types « Ecstasy », outre une voiture légère, six téléphones portables et une somme d’argent qui pourrait provenir de ce trafic illicite.

Le pointage effectué dans les bases de données de la Sureté nationale a révélé que deux des prévenus font l’objet d’avis de recherche nationaux pour leur implication présumée dans des affaires de trafic de drogues et de psychotropes, précise le communiqué. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et identifier les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut la DGSN.