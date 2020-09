Tanger: fermeture des lycées Regnault et Ibn Al Khatib suite à des cas de covid-19

La rentrée scolaire continue d’être perturbée par la montée des contaminations au covid-19. Tanger en est le dernier cas de figure, après l’enregistrement de 33 nouveaux cas lors des dernières 24H.

Trois cas de transmission du virus se seraient déclarés au sein du personnel du lycée Ibn Khatib alors que du côté du lycée Regnault, on annonçait des tests de dépistage pour les élèves de trois classes, ainsi que pour l’ensemble des membres du personnel.

L’apparition de ces nouveaux cas de covid-19 a poussé l’Agence régionale de l’éducation nationale, à fermer les lycées Regnault et Ibn Al Khatib pour une durée de 14 jours à partir de ce lundi 21 septembre, et ce « afin d’assurer la protection des élèves et des enseignants ».

Une décision prise en coordination avec les autorités sanitaires territoriales. L’ensemble des cours seront assurés en distanciel, indique l’AREF de la région, et des tests seront effectués sur tous les cas contacts.

Un total de 2.250 établissements scolaires sont actuellement fermés au Maroc en raison de risques toujours vivaces de contamination au nouveau coronavirus. Le 14 septembre dernier, l’AREF de Rabat a décidé la fermeture du Lycée Descartes après la découverte d’un cas de contamination auprès du corps enseignant.