La cour d’appel de Rabat a décidé de condamner le président du conseil de Tanger-Assilah, Mohamed El Hmidi, a deux ans de prison, dont un ferme et un avec sursis, pour son implication dans une affaire de détournement et dissipation de fonds publics ainsi que de falsification de documents officiels.

Le responsable était poursuivi aux côtés de six autres personnes pour des faits remontant à son mandat en tant que président de la Chambre d’artisanat de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Trois d’entre elles ont été condamnées à trois ans de prison avec sursis, tandis que les autres, dont le directeur de la Chambre d’artisanat, ont été acquittées.

El Hmidi était poursuivi depuis plusieurs années en état de liberté provisoire par la chambre criminelle chargée des crimes financiers pour des accusations de détournement et dissipation de fonds publics, falsification et usage de documents administratifs, abus d’influence, ainsi que fabrication et usage de déclarations et certificats contenant de fausses informations.

Un membre du conseil préfectoral, des entrepreneurs et un ancien directeur de la Chambre de l’artisanat étaient également poursuivis dans cette affaire qui remonte à mai 2011, lorsque Abdessalam Benjid, membre de la Chambre d’artisanat de Tanger, a déposé une plainte accompagnée de documents auprès du procureur général près la Cour d’appel de Tanger. Dans sa plainte, Benjid accusait El Hmidi, président de la Chambre à l’époque, de « falsification, abus d’influence et manipulation de jugements« .