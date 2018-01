Tanger: arrestation d'un individu pour trafic de drogues et de psychotropes

Les éléments de la police judiciaire du 2e district de Béni Makada à Tanger ont procédé à l’arrestation d’un individu, dans la soirée du 16 janvier, pour son implication présumée dans une affaire liée à la possession et au trafic de drogues dures et de comprimés psychotropes.

L’arrestation de ce trafiquant, âgé de 39 ans et ayant des antécédents judiciaires, est intervenue sur la base d’informations parvenues aux éléments de la brigade de recherches et d’interventions, relevant de la police judiciaire du district de Béni Makada, faisant état d’une affaire de possession et de trafic de drogues dures et de comprimés psychotropes dans le quartier «Laazifat».

L’opération de fouille réalisée dans le cadre de cette affaire s’est ainsi soldée par la saisie de 1004 comprimés psychotropes de différents types, 12 capsules de cocaïne et d’une somme d’argent provenant du trafic de drogue.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les éléments de la préfecture de police de Tanger pour lutter contre la drogue et les psychotropes. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet général compétent