Tanger: arrestation de deux dealers en possession de 200 grammes de cocaïne

Les éléments du corps urbain relevant de la préfecture de police de Tanger ont procédé, lors de la semaine en cours, à l'arrestation de deux individus en possession de 200 grammes de cocaïne et de 50 comprimés psychotropes, a-t-on appris de source policière.

Les éléments de police ont appréhendé deux personnes, à la gare routière de Tanger, soupçonnées de possession et trafic de drogue, a expliqué la même source, précisant que l'opération de fouille s'est soldée par la saisie de cette quantité de drogues dures.

Le premier suspect (24 ans) a été en possession de 100 grammes de cocaïne, deux smartphones et d'une somme importante, alors que le deuxième mis en cause (33 ans) a détenu 100 grammes de cocaïne et 40 comprimés psychotropes de type "ecstasy".

Les mis en cause ont été placés à la disposition de l'enquête, avant d'être déférés devant la justice.