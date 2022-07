Un accord de jumelage a été signé, mardi, entre Tan-Tan et la ville italienne de Giffoni Valle Piana, dans l’objectif de promouvoir les relations bilatérales de coopération, notamment en matière économique et touristique.



S’inscrivant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et l’Italie, cet accord a été paraphé par les maires de Tan-Tan, Habib Louamane, et de Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, en présence de représentants des autorités locales et de la société civile.



Cette convention, la deuxième après celle signée dimanche dernier entre Tan-Tan et la ville de Latiano, ouvre des perspectives ‘’prometteuses’’ pour la consolidation des liens de partenariat entre les deux parties dans les domaines économique, touristique et cinématographique, eu égard à l’essor notoire que connaît la région.



A cette occasion, le maire de Giffoni Valle Piana, a fait part de la volonté de raffermir les relations avec Tan-Tan, notant que l’accord de jumelage prévoit l’instauration d’une coopération, notamment en matière économique.

M. Louamane a, de son côté, mis en avant les progrès réalisés dans la ville de Tan-Tan et les projets de développement mis en place, ainsi que les potentialités dont regorge cette ville.



« Nous sommes conscients de l’impact que pourrait avoir une telle dynamique de coopération et de partenariat entre les deux territoires respectifs, et nous nous engageons à œuvrer pour la réussite de ce partenariat », a-t-il souligné.



« Ce jumelage s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération décentralisée menée par les communes marocaines et du partenariat stratégique signé entre le Royaume et l’Italie en 2019 », a affirmé, le Consul du Royaume à Naples, Abdelkader Naji, mettant en avant le progrès et le développement économique des provinces sud du Royaume.