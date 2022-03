Le budget de l’Etat 2022 a introduit une réforme de la taxe sur le tabac à travers un schéma progressif allant jusqu’à 2026. L’enjeu étant de procéder à des augmentations annuelles des prix des paquets de cigarette afin de dissuader les fumeurs. Mais l’augmentation des tarifs du tabac est-elle vraiment efficace?

17.000 décès par an seraient liés au tabagisme au Maroc. Selon le ministère de la Santé, 75% de ces décès sont dus au cancer du poumon et 10% à des maladies respiratoires liées au tabagisme. Les gouvernements marocains successifs ont pris l’exemple sur plusieurs pays, comme la France ou encore le Royaume-Uni, en augmentant progressivement le prix du paquet de cigarettes.

Le budget de l’Etat de cette année 2022 a même introduit une réforme de la taxe intérieure à la consommation (TIC) sur le tabac à travers un schéma progressif couvrant la période 2022-2026. Ainsi, la quotité spécifique de cette taxe sur les cigarettes devrait passer de 100 dirhams en 2022 à 550 dirhams en 2026. En 2017, le montant de la TIC était alors de 315 DH pour 1000 cigarettes avec un minimum de perception de 386 DH.

La taxe sur le tabac constitue une véritable manne pour l’Etat. Plus l’impôt augmente, plus les recettes partent à la hausse. Ainsi, rien qu’en décembre 2021, les taxes sur le tabac ont généré pas moins de 11,7 milliards de dirhams contre 11,2 milliards DH durant la même période en 2020, selon les chiffres du Trésor public.

“En effet, l’augmentation des prix réduit la consommation de tabac, selon les chiffres officiels en France. Mais il faut nuancer la portée de cette dissuasion. Si elle marche, c’est parce que dans ce pays européen, cette politique est accompagnée de plusieurs mesures comme l’interdiction de fumer dans les lieux publics”, explique Mohammed El Ibrahimi, pneumologue et pneumophtisiologue à Casablanca.

Ventes de cigarettes en hausse

Au Maroc, on ne dispose pas de statistiques régulières sur le nombre de fumeurs. Mais celles sur les ventes de cigarettes révèlent une tendance haussière qui ne manque pas de souffle. Même le Covid n’a pas grippé ce secteur qui, en 2020, a écoulé plus de 750 millions de paquets de cigarettes, soit une hausse de 4,5% par rapport à 2019.

En plus, l’augmentation du prix du paquet de cigarettes ne toucherait qu’une partie des fumeurs : les débutants et les hésitants. “Un fumeur complètement accro à la nicotine, quel que soit le prix, il l’achètera », juge Dr El Ibrahimi. “Je préconise toujours à mes patients de commencer par diminuer leur consommation. Et d’alterner ou de passer au tabac chauffé afin de favoriser le sevrage. S’ils s’arrêtent d’un coup, ils risquent fortement de rechuter”, explique le pneumologue.

Le prix du tabac étant le même pour le tout le monde, les hausses pénaliseraient surtout les ménages modestes, c’est mathématique. Un constat aggravé par le fait que les Marocains aux revenus modestes sont aussi ceux qui fument le plus, et de plus en plus, d’après une Enquête nationale sur les facteurs de risque communs des maladies non transmissibles datant de 2018.

“Sur le terrain, cette politique, dite de santé publique, n’est pas si efficace qu’on le croit », affirme Ali K, un buraliste casablancais. “Plus la différence de prix va se creuser, plus les consommateurs seront tentés par la contrebande », déplore-t-il.

Le trafic de cigarettes a, en effet, connu une légère recrudescence en 2021 selon les dernières données de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Les résultats de la 8e étude de prévalence des cigarettes de contrebande révèlent que le taux de pénétration sur le marché national s’est établi à 1,91% en 2021 contre 1,37% en 2020. Il y a à peine quelques jours, les autorités ont saisi plus de 4,6 millions de cigarettes de contrebande au port Tanger Med.