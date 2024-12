Le Maroc envisage de normaliser ses relations avec la Syrie, en procédant à la réouverture de son ambassade fermée depuis 2012.

Après avoir ordonné au personnel diplomatique marocain de quitter l’ambassade de Damas et demandé la fermeture de l’ambassade syrienne à Rabat en 2012, le Royaume semble désormais sur le point de rouvrir son ambassade à Damas. L’annonce a été faite lundi par le porte-parole des nouvelles autorités syriennes, dans un entretien avec la chaîne qatarie Al Jazeera.

«Le Maroc communique avec les nouveaux dirigeants syriens afin de rouvrir son ambassade à Damas. D’autres pays arabes pourraient également prendre la même décision», a-t-il déclaré.

En juillet 2012, le Maroc avait demandé à l’ambassadeur syrien, Nabi Ismail, de quitter le pays, le qualifiant de «personne indésirable». Le ministère des Affaires étrangères avait affirmé que la situation en Syrie ne pouvait plus perdurer. Cette décision avait été justifiée par l’engagement du Maroc dans toutes les initiatives arabes et internationales visant à résoudre la crise syrienne, tout en cherchant à donner toutes les chances pour arrêter la violence, mais sans succès.

Dans son communiqué, la diplomatie marocaine soulignait que «le Royaume suit avec une grande inquiétude et une profonde préoccupation ce que subit le peuple syrien frère depuis plus d’un an, avec la violence ayant fait près de 20.000 morts, des dizaines de milliers de blessés et de mutilés, ainsi que des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés».

Le Maroc avait également appelé la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités pour mettre fin immédiatement à toutes les violences, meurtres, et pour protéger les civils syriens.

Des organisations de la société civile et des associations de soutien au peuple syrien au Maroc avaient demandé au gouvernement marocain d’expulser l’ambassadeur syrien de Rabat, en raison des «massacres commis par le régime syrien contre son peuple».

Lire aussi: Maroc-Syrie: entre soutiens et traîtrises, l’ingratitude des Assad envers le Royaume

De leur côté, les autorités syriennes avaient annoncé, le même jour, que l’ambassadeur marocain en Syrie était également «personne indésirable», conformément au principe de réciprocité.

Depuis, le Royaume s’est engagé dans une politique de soutien aux revendications du peuple syrien. Rabat avait exprimé ses réserves concernant la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe en 2023, lors du sommet de Riyad, en Arabie saoudite.