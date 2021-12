La surexploitation des ressources marines au Maroc fait réagir le Syndicat national des fonctionnaires du ministère de la pêche maritime. L’instance a appelé le département de tutelle à revoir la politique sectorielle basée sur la satisfaction des lobbys er dénonce certaines pratiques nocives, notamment l’utilisation de ressources maritimes dans la production de farine et d’huile de poisson.

Le Syndicat National des Employés du Ministère de la Pêche Maritime, membre de la Confédération Démocratique du Travail (CDT), met en garde contre l’épuisement continu des richesses halieutiques dans le secteur de la pêche maritime au Maroc, écrit ce jour le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribiya.

Le Syndicat a appelé le ministère, gardien de la filière, à reconsidérer la politique sectorielle qui est majoritairement adoptée pour satisfaire certains lobbies dans la gestion des ressources marines, compte tenu de la situation critique du stock de poissons pélagiques au niveau national et sa surexploitation. Selon le syndicat, c’est l’utilisation de ces poissons pour la production de farine, d’huile de poisson et autres pratiques qui a intensifié leur gaspillage.

Le syndicat dénonce plusieurs décisions illégales et sans considération des conséquences dans la gestion du secteur. Il a également appelé le ministère à «respecter tous les engagements pris par l’administration dans les précédents procès-verbaux officiels signés entre les deux parties, et à ouvrir un dialogue sérieux et responsable avec le Syndicat national des employés du ministère de la Pêche pour trouver des solutions appropriées aux problèmes dans lesquels le secteur se débat ».

Le syndicat a appelé le ministère à accélérer la responsabilisation des salariés avec une protection juridique, et à limiter l’intrusion et la domination des professionnels dans des bras de fer opportunistes, via l’élaboration d’un guide. Il est nécessaire de permettre aux agents assermentés d’effectuer des missions de surveillance, de rechercher des infractions et de produire tous les textes juridiques et arrêtés nécessaires à cela, poursuivent nos confrères.

Dans le même contexte, le syndicat a réclamé «l’activation d’ateliers de formation continue dans ce domaine, notamment avec l’application d’une nouvelle décision liée à la procédure de conciliation, qui à son tour est entachée de plusieurs lacunes, ainsi qu’une révision de la valeur de compensation des heures supplémentaires en dehors des heures de travail, qui n’excède pas 8 dirhams par heure ».

Il souhaite également l’activation du chapitre 56 du dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 en tant que loi réglementant la pêche maritime comme il a été modifié et complété, «en plus de reconsidérer, en concertation et en accord avec le Syndicat, la préparation des différentes procédures qui concernent le plan de carrière du salarié».