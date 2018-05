Suisse: des détenus marocains et algériens s'évadent en sciant les barreaux

Trois détenus se sont évadés d'un centre de rétention administrative de Genève de façon rocambolesque. Ils ont d'abord scié un barreau de la fenêtre d'une cellule avant de s'enfuir en utilisant un drap.

C’est une évasion digne d’un film hollywoodien. Trois détenus se sont enfuis d’un centre de rétention administrative de Genève, selon les autorités genevoises. Ils ont été aidé par les alarmes qui ne se sont pas déclenchées, pour des raisons encore indéterminées, ont ajouté les autorités dans un communiqué. Cette «triple évasion» est survenue dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les trois fuyards sont originaires du Maroc et d'Algérie et âgés de 22 à 35 ans. Ils étaient incarcérés depuis quelques semaines en vue d'un renvoi dans leur pays. Selon les premières constatations, un barreau de la fenêtre d'une cellule a été scié et le grillage découpé puis tordu.

D'après les autorités locales, les détenus semblent ensuite être descendus en rappel, au moyen d'un drap, du premier étage jusqu'au sol, puis avoir escaladé les grillages d'enceinte de l'établissement. Les enquêteurs n'excluent pas une complicité extérieure.

C'est lorsqu'un agent pénitentiaire est allé réveiller jeudi un détenu qu'il a constaté que celui-ci n'était plus dans sa cellule. «Idem pour deux autres détenus des cellules voisines du même étage - les détenus étant enfermés dans leur secteur, mais non dans leur cellule, pendant la nuit», ont expliqué les autorités cantonales.