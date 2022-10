Les Ministres de L’Equipement et de l’Eau et de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts ont signé un important contrat de gestion participative de la nappe de Meski-Boudnib.

La signature de ce partenariat permettra de mettre en œuvre d’un plan d’actions pour harmoniser les efforts de tous les intervenants au niveau régional dans la gestion de l’eau et son exploitation.

A cette occasion, le ministre Nizar Baraka a souligné que « ce contrat de gestion participative de nappe, qui a fait l’objet d’une large concertation avec tous les intervenants de la région, va permettre l’implication effective des usagers en vue d’assurer l’utilisation durable et la préservation de l’équilibre de la nappe Meski-Boudnib ».

La nappe de Meski-Boudenib, qui couvre les deux communes Oued Naam et Chorfa Mdaghra de la Province d’Errachidia sur 20 000 km² entre le Haut Atlas au Nord et les affleurements de l’Anti-Atlas et la Hamada du Guir au Sud, connait actuellement un important développement agricole, notamment par l’extension des superficies de plantations du palmier dattier.

Pour assurer une maitrise de la demande en eau des projets agricoles en adéquation avec les ressources en eau mobilisables dans la zone, et assurer une gestion durable des ressources en eaux souterraines de la nappe, le contrat de gestion participative prévoit un plan d’action à 3 niveaux ;