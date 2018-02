Sport: le Maroc construira 800 terrains de proximité entre 2018 et 2020

Une convention de partenariat signée mardi entre plusieurs départements gouvernementaux prévoit la construction de 800 terrains de proximité seront construits entre 2018 et 2020.

800 terrains de proximité seront construits entre 2018 et 2020 pour un budget global de 600 millions de dirhams. C’est l’objet de la convention de partenariat signée mardi entre plusieurs départements gouvernementaux, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances et la caisse d’équipement communale.

Selon un communiqué commun entre ces parties parvenu à H24Info, cette convention prévoit de financer ce programme de construction de terrains de proximité dans le milieu rural et périurbain.

À travers cette convention, le ministère de la Jeunesse et des Sports s’engage à déterminer les différentes composantes de ce programme en concertation avec les collectivités territoriales et à préparer le foncier des projets, ainsi qu’assurer l’encadrement technique, le suivi et l’entretien des projets, précise le communiqué.

Pour sa part, le ministère de l’Intérieur s’engage à mobiliser les collectivités territoriales afin d’assurer l'assiette foncière nécessaire alors le ministère des Finances assurera le montage financier du programme, ajoute la même source.

En vue de garantir la réussite de ce programme, il a été décidé de la création d'une commission de coordination et de suivi qui sera présidée par le ministre de la Jeunesse et du sport, conclut le communiqué.