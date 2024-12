Une récente enquête menée par Ipsos, le spécialiste français des études de marché, révèle que 86% des Marocains abordent l’année 2025 avec optimisme.

Malgré les défis, l’espoir persiste pour la majorité des Marocains qui attendent une année plus positive en 2025. En effet, 86% d’entre eux pensent que l’année à venir sera meilleure sur le plan personnel et 66% disent se sentir plus optimistes quant à l’avenir à long terme, selon un sondage Ipsos, spécialiste français des études de marché.

Ces perspectives positives s’étendent à l’économie, puisque 74% des Marocains anticipent une meilleure performance économique du pays. L’optimisme persiste malgré les défis financiers potentiels à venir, 80% des sondés anticipant une augmentation des prix plus rapide que celle des revenus.

« L’état d’esprit axé sur l’avenir est particulièrement fort, 90% des personnes prévoyant de prendre des résolutions personnelles pour 2025, en donnant la priorité aux objectifs d’amélioration personnelle, financiers et de santé », estime le cabinet.

Sur un autre registre, un tiers des Marocains anticipe que les conflits régionaux pourraient perturber les approvisionnements alimentaires du Maroc. Et 2 Marocains sur 5, soit 41%, prédisent une amélioration des conditions sociales et de la qualité de vie en 2025.

En ce qui concerne les progrès sociaux, un air d’optimisme souffle sur les aspirations à des progrès en matière d’égalité des genres. Selon le sondage, 80% des personnes interrogées pensent que le Maroc verra une augmentation de la participation des femmes en politique et dans les rôles de leadership et 60% croient que les femmes seront payées autant que les hommes pour le même travail en 2025.

S’agissant des perspectives économiques en 2025, la majorité des Marocains s’attendent à une amélioration des conditions économiques au Maroc et dans le monde. En effet, 74% des participants à l’étude pensent qu’en 2025, l’économie du Maroc sera plus forte qu’elle ne l’a été en 2024, tandis que 80% sont persuadés que l’inflation au Maroc sera supérieure en 2025 et 72% craignent une hausse des impôts au Maroc en 2025.

Par contre l’on constate peu d’optimisme en ce qui concerne le marché de l’emploi. Les personnes interrogées prévoient des difficultés à trouver un emploi et s’attendent à une augmentation du chômage. Elles sont ainsi 72% à penser que le chômage sera plus élevé en 2025 qu’en 2024 et 69% à estimer que trouver un emploi sera plus difficile en 2025.