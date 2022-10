L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a dénoncé l’expulsion de journalistes marocains du territoire algérien, à la veille du sommet de la Ligue arabe qui se tient les 1er et 2 novembre à Alger.

L’ANEM dénonce dans un communiqué publié ce lundi 31 octobre « la pression, le harcèlement et les longues heures d’attente » qu’ont subi les journalistes marocains à l’aéroport international d’Alger-Houari-Boumédiène.

L’association dit avoir « reçu des témoignages et des déclarations de professionnels des médias qui faisaient partie de la mission officielle marocaine ». Les journalistes bien qu’ayant fournis tous les documents permettant leur identification, affirment avoir passé plus de six heures à l’aéroport, durant lesquelles ils ont été soumis « aux traitements les plus horribles de la part des services de sécurité algériens ».

« Les autorités algériennes ont refusé l’entrée de la délégation officielle des médias marocains via une ligne aérienne directe », précise le communiqué notant que les journalistes « ont dû se rendre en avion à Paris, et de là à la capitale, Alger, pour effectuer leur devoir professionnel, avant qu’ils ne soient soumis à ce qui s’apparente à une arrestation arbitraire (…) puis à la confiscation de leurs matériels et à leur interdiction d’entrée sur le territoire algérien ».

Par ailleurs, l’association dénonce le harcèlement subi par les journalistes d’Al Oula qui ont été « contraints de retourner au Maroc, sans pouvoir couvrir les travaux d’un sommet arabe auquel le Maroc participe ».

L’association a appelé « les organisations médiatiques algériennes honnêtes et libres à condamner ces comportements répétés envers la presse marocaine », et a appelé les instances professionnelles internationales à « surveiller ce comportement, ainsi que le condamner et émettre une position officielle à ce sujet ».

L’ANME « se réserve le droit de suivre toutes les procédures légales, nationales et internationales, pour redonner le respect aux médias marocains, contre l’arrogance et l’étroitesse d’esprit algériennes ».