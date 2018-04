Solidarité Française décore trois Marocains

Driss Guerraoui, universitaire et secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Mohamed Berrada expert médias et le président de l'Université Internationale de Rabat (UIR), Noureddine Mouaddib, ont reçu la médaille d'or de la Solidarité Française.

Plusieurs universitaires et hommes de médias ont reçu, aujourd’hui à l'université internationale de Rabat (UIR), la médaille d'or de la Solidarité Française, soit la plus haute distinction décernée par cette organisation. Il s’agit de Driss Guerraoui, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, Mohamed Berrada, ex-PDG du groupe SAPRESS ainsi que le président de l'Université Internationale de Rabat (UIR), Noureddine Mouaddib. Cette distinction a été remise par le président international de la Solidarité Internationale, Denis Fadda, à l'occasion d'un colloque sur la francophonie au Maroc.

Cette décoration intervient en reconnaissance du grand mérite, des compétences et du rôle important de ces trois figures marocaines en matière de promotion de la francophonie et du rapprochement entre le Maroc et les pays de l'espace francophone, selon les paroles de Denis Fadda.

Recevant sa médaille, Guerraoui s'est dit «ému, fier et honoré» par cette distinction qui récompense avant tout un pays, le Maroc, terre d'ouverture et de tolérance qui a toujours eu une relation apaisée et amicale avec la France et les pays de la francophonie. De son côté, Mohammed Berrada a exprimé sa joie de faire partie des personnalités auxquelles la prestigieuse Renaissance Française a tenu à rendre hommage en leur attribuant sa plus haute distinction.