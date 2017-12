Wali de l’Oriental: "L'appel de Jerada a été entendu"

Le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, a souligné, samedi à Jerada, que l’appel des habitants de la province a été entendu.

"L’appel de Jerada a été entendu et le gouvernement va assumer ses responsabilités", a indiqué El Jamai dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre de communication avec des acteurs de la société civile dans la province.

Le wali a ajouté que la série de rencontres tenues, samedi, avec les représentants des partis politiques et de la société civile, ainsi qu’avec les élus, ont constitué une occasion pour écouter et mieux connaître les préoccupations des différentes composantes de la société, et ce dans la perspective de trouver, au niveau central, des solutions à leurs attentes dans les plus brefs délais et lancer des plans de développement prometteurs dans la province.

Les acteurs de la société civile ont formulé, lors de la rencontre de communication coprésidée par le wali et le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, une série de revendications urgentes consistant notamment à trouver des alternatives économiques à même de favoriser le développement, promouvoir les conditions de vie des habitants, réglementer l’activité minière et assurer la sécurité des ouvriers.

Les intervenants ont plaidé, à cette occasion, en faveur de l’encouragement des acteurs économiques qui veulent investir dans la province, et à tirer profit des ressources naturelles disponibles, en particulier les eaux souterraines, pour dynamiser les activités agricoles.

Ils ont aussi appelé à faire bénéficier les habitants d’une facturation préférentielle, vu l'existence au niveau de la province de deux centrales électriques, à chercher des solutions innovantes pour la création de postes d'emploi et réduire le taux de chômage, jugé trop élevé dans la province, et à accorder le soutien nécessaire aux veuves des mineurs de charbon, et aux patients atteints de la silicose.

Les représentants de la société civile ont également souligné l’impératif d'ouvrir un dialogue direct avec les manifestants en vue de trouver les solutions adéquates à leurs revendications.

Réagissant aux interventions des représentants de la société civile, El Jamai a salué le caractère pacifique des manifestations, faisant savoir que le dialogue est ouvert à tout un chacun pour aboutir à des solutions efficientes susceptibles de relancer le développement dans la région.