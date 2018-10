Vision et prévention routière, Essilor corrige le tir

En cette journée mondiale de la vision, la sécurité routière met en avant l'importance de la bonne vision, un des sens les plus importants pour prendre les bonnes décisions sur la route, que l'on soit conducteurs, cycliste ou piéton.

Selon le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, en 2016, quelque 80 500 accidents corporels ayant induit à plus de 3 000 morts et de 100 000 blessés ont été recensés.

A l'occasion de la Journée mondiale de La Vue, une campagne a été lancée au Maroc le 2 octobre 2018 avec pour objectif principal la sensibilisation à la sécurité routière. Cette campagne est déployée sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de personnes.

Car l'un des points essentiels reste la mauvaise vision non corrigée chez beaucoup de personnes dans de nombreuses régions du monde.

Essilor, fabricant numéro 1 des verres dans le monde, est présent dans plus de 100 pays et a décidé de consacrer une campagne spécifique à la promotion de la sécurité routière avec pour objectif d’améliorer la vie en améliorant la vue. Car une mauvaise vision peut avoir des conséquences parfois dramatiques dans la vie de tous les jours.

Avec sa campagne mondiale qui a commencé le 2 octobre, Essilor Maroc souhaite sensibiliser les usagers de la route en les invitant à adopter de bonnes habitudes pour améliorer leur vue: contrôler sa vue régulièrement, porter des lunettes adaptées à sa vision et protéger les yeux des reflets du soleil et des phares.

Le site www.putvisionfirst.com, initialement présenté à l’occasion de la Journée mondiale de La Vue de l’année dernière, est au cœur de cette campagne mondiale. Ce site proposera des tests de dépistage de base adaptés aux smartphones et tablettes. Les tests de dépistage en ligne devraient encourager les visiteurs à faire un premier pas dans le contrôle de leur vision et à consulter régulièrement des professionnels de la vue.