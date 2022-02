La Renaissance de Berkane a battu l’Union sportive de la Gendarmerie nationale du Niger par 5 buts à 3 (mi-temps 3-0), dimanche soir au stade municipal de Berkane, lors de la 1ère journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Berkanis l’ont emporté grâce à des buts de Mouad Fekkak (18e, 20e), Charki El Bahri (25e), Chadrack Lukombe (65e) et Larbi Naji (68e). Dans l’autre match de ce groupe, la formation tanzanienne de Simba SC a battu les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas par 3 buts à 1. Lors de la deuxième journée, la RS Berkane se déplacera, dimanche prochain, chez l’ASEC Mimosas.

Chelsea et Ziyech remportent la Coupe du Monde des clubs

Le club anglais, Chelsea FC s’est adjugé la Coupe du Monde des Clubs, en battant ce vendredi 12 février au Stade Mohammed Bin Zayed d’Abou Dhabi, les Brésiliens de Palmeiras. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Romelu Lukaku (55′) et Kai Havertz (117′ s.p) pour Chelsea et Raphael Veiga (64′ s.p) pour Palmeiras.

La troisième place de cette compétition est revenue aux Egyptiens d’Al Ahly, qui ont battu les Saoudiens d’Al Hilal sur e score de 4 buts à 0. La désillusion de 2012, avec la défaite contre les Corinthians en finale au Japon – la seule enregistrée par une équipe européenne sur les 13 dernières éditions – est effacée avec ce succès compliqué, mais mérité.

Ligue 1: Monaco au ralenti, Saint-Etienne pied au plancher

Sans souffle, l’AS Monaco a buté sur le mal-classé Lorient (0-0) dimanche et laisser filer le 4e Strasbourg, efficace à Angers (1-0), dans une Ligue 1 à laquelle s’accroche Saint-Etienne, sorti de la zone rouge après avoir renversé Clermont (1-0). Les Monégasques ont calé à Louis-II, une semaine après avoir coulé l’OL (2-0). Ce coup d’arrêt maintient l’équipe de Philippe Clement à la 6e place, entre Rennes (5e) et Lyon (7e), avec le même nombre de points.

Le maintien redevient un rêve atteignable pour Saint-Etienne, renversant à Clermont (2-1) et crédité de trois succès consécutifs après les prometteuses victoires contre Angers et Montpellier. Les Verts, menés 1-0 à la pause, ont gardé la tête froide avant de faire plier tardivement le promu auvergnat par Mahdi Camara (71e) et Timothée Kolodziejczak (82e).

Serie A. L’Inter et Naples se neutralisent, la Lazio rebondit

Bousculée par son dauphin, l’Inter Milan a évité le pire. Malmené par Naples pendant une grande partie de la rencontre de la 25e journée de Serie A, samedi, le champion en titre est parvenu à préserver le point du nul (1-1), suffisant pour conserver la tête du championnat, avec toutefois la menace de voir l’AC Milan (3e) passer devant dimanche en cas de victoire contre la Sampdoria.

À quatre jours de défier l’ogre Liverpool en Ligue des champions, le leader nerazzurro n’a pas montré son intensité habituelle dans le jeu mais a sauvé un point grâce à l’opportunisme d’Edin Dzeko (47e), après avoir été pris à froid par un penalty de Lorenzo Insigne (7e).

La Lazio Rome a bien réagi trois jours après avoir sombré contre l’AC Milan (0-4) en Coupe d’Italie et en confirmant ses progrès devant Bologne (3-0), grâce à Ciro Immobile et un doublé de Mattia Zaccagni, l’homme du match. Zaccagni a d’abord obtenu un penalty, pour une faute d’Adama Soumaoro, transformé par Immobile pour son 19e but de la saison (13e). Puis l’ailier a assommé Bologne et son entraîneur Sinisa Mihajlovic, ex-gloire de la Lazio, avec un doublé en seconde période (53e, 63e) avant de sortir sous l’ovation du stadio Olimpico.

Premier league. Liverpool engrange, Newcastle enchaîne, Tottenham patauge

Liverpool a consolidé sa 2e place en gagnant à Burnley (1-0), alors que Newcastle a enregistré un deuxième succès consécutif face à Aston villa (1-0) et que Tottenham a cédé contre Wolverhampton (0-2), dimanche, pour la 25e journée de Premier League.

Avec leur victoire chez la lanterne rouge, les Reds ont mis à profit l’absence de Chelsea, couronné au Mondial des clubs samedi, pour consolider leur statut de dauphin de l’intouchable Manchester City.

Avec 54 points, Liverpool est à 9 points du leader, avec un match en moins, mais il compte surtout 7 points d’avance sur les Blues, à nombre de matches égal. Avec le retour dans le onze de départ de Mohamed Salah et de Sadio Mané, adversaires lors de la finale de la CAN, qui a fini par tourner à l’avantage du Sénégalais,

Liverpool s’est tiré sans dommage d’un court déplacement toujours délicat. Les trois points lui ont été offerts par son milieu défensif Fabinho, peu avant la pause, sur un corner (1-0, 41e), inscrivant son 5e but depuis le début de 2022.

SPORT AUTO. Formule E: Pascal Wehrlein remporte le ePrix de Mexico

L’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche) a remporté samedi le ePrix de Mexico de Formule électrique face à son compatriote et coéquipier André Lotterer, le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) conservant la tête du championnat du monde après trois épreuves. Parti en pole position, Werhlein, 27 ans, décroche sa première course dans cette discipline où s’affrontent des monoplaces à propulsion électrique.

Il prend ainsi sa revanche sur l’une des deux courses de Formule E disputées l’an dernier sur le circuit de la capitale mexicaine qu’il avait remportée sur la piste avant d’être disqualifié en raison d’une erreur de son équipe. Les deux Porsche ont franchi la ligne d’arrivée détachées devant les DS Techeetah du Français Jean-Eric Vergne et du Portugais Antonio Felix da Costa. Edoardo Mortara a terminé 5e.

TENNIS. Sixième titre sur terre battue pour Casper Ruud à Buenos Aires

Le Norvégien Casper Ruud (8e mondial) a remporté la finale du tournoi ATP 250 de Buenos Aires face à l’Argentin Diego Schwartzman, 5-7, 6-2, 6-3, décrochant ainsi son sixième sur terre battue.

Dans la première manche, tout a basculé au dixième jeu. A 4-5, 30-40, Schwartzman a dû sauver une balle de set sur son service au bout d’un interminable échange, avant de s’adjuger le jeu, puis de faire le break au suivant en venant au filet pour gagner la manche 7-5 en remportant son service « blanc ».

Au 2e set, Ruud, qui en avait gâché neuf jusque-là, concrétisait enfin une balle de break, sa dixième, pour s’échapper 4-2 puis égaliser à une manche partout.

Le dernier set a rapidement tourné en faveur du Norvégien: le vainqueur 2020 du tournoi a fait le break d’entrée, aligné ensuite deux jeux blancs pour mener 4-1. Malgré son courage, Schwartzman, épuisé par ses longues batailles en trois sets déjà, en quarts puis en demies, finissait par rompre.

Ce titre assure à Ruud de conserver au prochain classement ATP lundi son 8e rang devant le Canadien Félix Auger-Aliassime, vainqueur du tournoi de Rotterdam et qui la lui aurait ravie en cas d’une défaite de sa part en finale dans la capitale argentine.

Golf. L’Américain Scottie Scheffler s’adjuge l’Open de Phoenix

L’Américain Scottie Scheffler a remporté dimanche l’Open de Phoenix, son premier tournoi comptant pour le circuit nord-américain PGA, en battant en playoff son compatriote, et N°4 mondial, Patrick Cantlay. Scheffler s’est pourtant retrouvé en difficulté au troisième trou de ce playoff, quand son premier coup a atterri dans un bunker, alors que son rival était parvenu à rester sur le fairway du TPC Scottsdale.

Mais, il a envoyé sa balle sur le green avant de la rentrer après un seul putt, contrairement à son adversaire Patrick Cantlay, qui a raté son birdie. Plus tôt, Scheffler avait terminé la journée à égalité avec Patrick Cantlay à -16 après 72 trous. Le jeune joueur Sahith Theegala, classé 318ème mondial, avait pourtant semblé être en mesure de l’emporter en partant dimanche avec un coup d’avance sur ses poursuivants. Il termine troisième à égalité avec l’ancien numéro un mondial Brooks Koepka et le champion olympique à Tokyo Xander Schauffele.