Un hélicoptère militaire est intervenu, ce dimanche 12 février, pour évacuer une femme enceinte prise au piège par les chutes de neige dans la province de Ouarzazate.

Prise en charge par la Fondation Mohammed V, la femme a accouché d’une fille, apprend-on auprès des autorités locales de la province.

L’intervention d’urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid actuelle et les chutes de neige, menée sur hautes instructions du roi Mohammed VI par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a débuté hier, samedi 18 février 2023, au niveau de la province de Ouarzazate.

Dans le même sillage, des avions des Forces armées royales (FAR) ont entamé, samedi à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, l’opération d’acheminement des aides d’urgence au profit des populations touchées par les fortes intempéries et chutes de neige.

Dans ce cadre, il a été procédé, tôt le matin, à la mobilisation des équipes relevant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité et des Forces armées royales qui œuvrent en coordination avec les départements concernés et les autorités locales pour répondre aux besoins des zones impactées au niveau des provinces de Zagora, Ouarzazat et Taroudant.

Le roi Mohammed VI avait donné ses instructions aux différents départements concernés, afin de coordonner l’ensemble des moyens à mobiliser pour apporter l’assistance nécessaire et acheminer l’aide aux populations touchées.

La mobilisation concerne également le département de la Santé et de la Protection sociale. Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a donné ses directives pour rapprocher les soins de santé et les médicaments des populations affectées par les intempéries et les importantes chutes de neige.

Il a en effet adressé, samedi, une directive urgente aux directeurs centraux et régionaux et délégués provinciaux, les invitant à entreprendre des mesures proactives pour rapprocher les soins de santé et les médicaments des populations touchées par les répercussions des fluctuations météorologiques et en atténuer les effets.